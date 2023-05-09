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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة سهلة وبسيطة لعمل باستا حارة بالجبن

باستا حارة بالجبن
باستا حارة بالجبن

تقدم الشيف عظيمة حمدي، طريقة عمل باستا حارة بالجبن، بمذاق لا يقاوم، فالأغلبية يعشقون تناول الباستا. 

طريقة عمل باستا حارة

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مقادير باستا حارة بالجبن 


- معجون البندورة : 2 ملعقة كبيرة
- الباستا : عبوة
- الثوم : فص (مفروم)
- طماطم : 3 حبات (كبيرة الحجم)
- الفلفل الأحمر الحار : 2 حبة (مقطع)
- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم / مفروم)
- بقدونس : ربع كوب (مفروم ناعم)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة
- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة

طريقة عمل باستا حارة بالجبن 


في الخلاط الكهربائي اعصري نصف كمية البندورة ثم قطعي النصف الآخر إلى مكعبات صغيرة.
في قدر متوسط الحجم، سخني الزيت على نار متوسطة ثم أضيفي البصل وقلبيه.
أضيفي الثوم والفلفل الحار وقلبي باستمرار حتى يصبح البصل ذهبي اللون.
أضيفي عصير البندورة، ومكعبات البندورة، ومعجون البندورة، ونصف كوب ماء، والملح، والفلفل الأسود حتى الغليان، ثم اخفضي النار وغطي القدر واتركيه لحوالي نصف ساعة.
اسلقي المكرونة وصفيها، ثم أضيفيها إلى قدر الصلصة مباشرة وأضيفي البقدونس وقلبي جيداً، ثم قدميها.

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