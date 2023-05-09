طريقة سهلة وبسيطة لعمل باستا حارة بالجبن

تقدم الشيف عظيمة حمدي، طريقة عمل باستا حارة بالجبن، بمذاق لا يقاوم، فالأغلبية يعشقون تناول الباستا.

مقادير باستا حارة بالجبن



- معجون البندورة : 2 ملعقة كبيرة

- الباستا : عبوة

- الثوم : فص (مفروم)

- طماطم : 3 حبات (كبيرة الحجم)

- الفلفل الأحمر الحار : 2 حبة (مقطع)

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم / مفروم)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم ناعم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة

طريقة عمل باستا حارة بالجبن