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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل باستا حارة

بستا حارة
بستا حارة

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل باستا حارة بالجبن بمذاق مختلف. 

 

المقادير لـ 5


- معجون البندورة : 2 ملعقة كبيرة
- الباستا : عبوة
- الثوم : فص (مفروم)
- طماطم : 3 حبات (كبيرة الحجم)
- الفلفل الاحمر الحار : 2 حبة (مقطع)
- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم / مفروم)
- بقدونس : ربع كوب (مفروم ناعم)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة
- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير
في الخلاط الكهربائي اعصري نصف كمية البندورة ثم قطعي النصف الآخر إلى مكعبات صغيرة.
في قدر متوسط الحجم، سخني الزيت على نار متوسطة ثم أضيفي البصل وقلبي.
أضيفي الثوم والفلفل الحار وقلبي بإستمرار حتى يصبح البصل ذهبي اللون.
أضيفي عصير البندورة، ومكعبات البندورة، ومعجون البندورة، ونصف كوب ماء، والملح، والفلفل الأسود حتى الغليان، ثم اخفضي النار وغطي القدر واتركيه لحوالي نصف ساعة.
اسلقي المكرونة وصفيها، ثم أضيفيها إلى قدر الصلصة مباشرة وأضيفي البقدونس وقلبي جيداً، ثم قدميها.

الفلفل الاحمر الفلفل الحار طريقة التحضير طريقة عمل المكرونة كهربا ملعقة كبيرة والي البن صغيرة قدم الصلصة الآخر

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