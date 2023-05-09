طريقة عمل الكريم كراميل في الفرن بشكل مضمون

تقدم الشيف أميمة عثمان طريقة عمل الكريم كراميل بالفرن بشكل مضمون ومذاق لا يقاوم.

للكراميل

½ كوب سكر

للكريمة

4 بيضات

رشة ملح

2 ملعقة طعام سكر

ملعقة صغيرة خلاصة الفانيلا

500 مل (2 كوب) حليب ساخن

ملون غذائي أصفر (أختياري)

طريقة التحضير

طريقة عمل الكريم كراميل بالفرن



للكراميل

نضع السكر في مقلاة ونذوبه على النار لنحصل على كارميل.

نصب الكراميل في أواني صغيرة مع الحرص على أن نغلف أسفل الأواني.



للكريمة

في وعاء نضع البيض و الملح والفانيلا ونخفق جيدا.

نضيف الحليب تدريجيا مع الخفق.

نصب المزيج في الأواني بواسطة مصفاة.

نضع الأوني بصينية فرن ونصب ماء مغلي في الصينية بحيث يغمر نصف نرتفاع الأوني.

ندخل الصينية في الفرن على درجة 170 مئوية لمدة ساعة.

نضع الكريم كارميل يبرد تماما في البراد قبل التقديم.