بقوة 4.6 درجة.. زلزال يضرب شرق تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات، مدينة اديامان جنوب شرق تركيا، في الساعات الأولى من اليوم، الثلاثاء.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن الزلزال مركزه قضاء تشليك هان.

وأضافت أن الزلزال وقع عند الساعة 11.20 بالتوقيت المحلي ، وأن عمقه 8.64 كم.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية قد أعلنت، امس الإثنين، عن وقوع زلزال جديد في أماسيا التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع عمق 7.11 كم تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة علي مقياس ريختر في بورصة واسطنبول، مؤكدا أنه من المحتمل حدوث تسونامي كبير.

وقال موريواكي: "هناك خطوط صدع داخل بحر مرمرة، بين يالوفا وسيليفري، لم يتم كسرها على بعد 20 كيلومترًا من اسطنبول.. ونحن نتوقع أن تنكسر".

وأضاف: "إذا كسرت خطوط الصدع في هذه المنطقة، فقد يكون هناك زلزال بقوة 6.8 درجة، ولكن إذا كسروا عدة خطوط صدع معًا أو كلها، فقد يحدث زلزال أعلى شدة".

