الطاقة الشمسية المتجددة.. وزارة الإنتاج الحربي تتصدر المعارض الدولية 2023

استكمالا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالمشاركة في كافة المعارض الدولية، حيث تشارك وزارة الإنتاج الحربي في معرض الطاقة الشمسية المتجددة SOLAR SHOW MENA 2023، و المقرر إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة 9-10/5/2023.

ويعد معرض الطاقة الشمسية المتجددة ثاني معرض يشارك فيه قطاع التسويق و المعارض التابع لوزارة الإنتاج الحربي، حيث ستقوم شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بعرض أحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات التصنيع في مجال ( ألواح طاقة شمسية بقدرات مختلفة ، كشافات ليد مختلفة القدرات، شاشات "سمارت" لاستعراض إمكانيات الشركة التكنولوجية في هذه المجالات.