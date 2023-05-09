محمد هنيدي وحمادة هلال يتفاعلان مع أزمة حسن شاكوش وريم طارق

تفاعل الفنان محمد هنيدي، والفنان حمادة هلال، مع أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وزوجته ريم طارق، عبر حساباتهما الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب محمد هنيدي في منشور له: “عمرك ما عتقدر تبست اللي حواليك لو مش مبسوت”.

بينما كتب حمادة هلال في تعليق على أحد منشوراته: “أصل عبستكوا ازاي وانتوا مش بستني”.

وجاءت هذه التعليقات بعد انتشار صورة من محادثات حسن شاكوش مع زوجته ريم طارق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي كُتب فيها على لسان شاكوش: “عبسط ازاي وأنا مش مبسوط”.

وكشفت نيرمين حمدي، صديقة زوجة حسن شاكوش، تفاصيل الأزمة التي دارت بين صديقتها وزوجها مغني المهرجانات، خلال الأيام الماضية.

وقالت صديقة ريم طارق، زوجة حسن شاكوش، في تصريحات لموقع “صدى البلد” الإخباري، إن «ريم» تزوجت من زوجها الأول «أحمد خليل»، بتاريخ 12 نوفمبر 2020، وتم طلاقها بتاريخ 2 فبراير 2022.

وأضافت صديقة زوجة حسن شاكوش، أن «سبب طلاق ريم طارق من زوجها الأول أحمد خليل؛ هو إصابة الأخير بـ مرض مُعدٍ"، على حد قولها.

وأشارت صديقة زوجة حسن شاكوش، إلى أن «سبب طلاق ريم طارق من زوجها الأول أحمد خليل؛ هو إصابة الأخير بمرض معدٍ، وبدأت ريم تلقي العلاج عند أحد الأطباء في منطقة فيصل نتيجة لمرض زوجها الأول، وذلك بتاريخ 21 أبريل 2021»، بحسب قولها.