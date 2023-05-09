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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

إبراهيم العربي ينهي انتخابات مجلس إدارة غرفة القاهرة بالتزكية

صدى البلد

أنهى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة انتخابات غرفة القاهرة للدورة الجديدة 2023 - 2027 بالتزكية في مشهد مشرف يحسب لتجار غرفة القاهرة ، بعد دعوة "العربي" لكل المرشحين الـ30 بمنزله على احتفالية عشاء سادها الود والحب وإنكار الذات ، وتم فتح لغة حوار بينهم على أهمية تفضيل المصلحة العامة واختيار الـ11 عضوًا بالتزكية دون اللجوء للإجراءات الانتخابية المُقرر لها 17 من يونيو القادم ، وهو ما لاقى قبولًا فوريًا من كافة المرشحين ومباركة الأعضاء الذين تم اختيارهم للفوز بالتزكية ، على أن يكون الجميع يدًا واحدة في خدمة غرفة القاهرة والاقتصاد القومي بشكل عام.

وأعلن "العربي" عن الـ 11 عضوًا الذين تم الاتفاق على اختيارهم بالتزكية من بين الثلاثين مرشحًا لغرفة القاهرة ، وهم " اللواء صلاح العبد وأيمن عشري و سيد النواوي وأشرف الشيمي وأشرف خضر وشريف يحيى وخالد حسانين ومحمد مهران ومحمد منظور وإيهاب سعيد ومحمد سامي " .

وتعهد الجميع على التعاون "ولم الشمل" لخدمة هذا الكيان الكبير وهو غرفة القاهرة التي تمثل أكثر من 650 ألف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات ؛ لتطوير العمل بها بما يتناسب مع حجم وثقل تجارية العاصمة وما تمثله من مشروعات في مختلف الأنشطة.

وجاءت الجلسة التي دعا إليها المهندس إبراهيم العربي كافة مرشحي غرفة القاهرة لتعلن عن مدى وعي منتسبي الغرفة ونظرتهم لخدمة الأنشطة المختلفة بما يحقق المصلحة العامة ، ولذلك تم اختيار مجموعة توافقية تتعاون مع الجميع لتحقيق هدف واحد وهو رفع اسم غرفة القاهرة بما يحقق رفع اسم مصر عاليًا على كافة الأصعدة.

وكان قد ترشح لانتخابات غرفة القاهرة قبل أن ينهي العربي الانتخابات بالتزكية 30 مرشحًا وهم " أحمد مجدي عبد المعبود -أحمد محمد فرج الوسيمي- أشرف خضر عثمان أحمد - أشرف محمد عبد الرحيم محمد - أيمن عشرى مرجان محروس - إيهاب سعيد دسوقي علي - تامر سمير زكى الشابورى -خالد أحمد أمين حسين- خالد حسانين حسن حسانين-سامح مصطفي زكي - سيد علي محمد النواوي -شريف يحيى السيد محمد - صلاح الدين أحمد عبد الرحيم - طارق درويش علي محمد- عماد عبد الحليم رشاد عبد الحليم -عمرو حسن أحمد سليمان -فوزي عبد المطلب سليم -كريم محمد محمد عبد المنعم- محمد إسماعيل محمد منظور - محمد حسن محمد السيد-محمد سامي عبد الحميد عبدالله-محمد سيد مصطفي مهران - محمد طلعت أحمد إسماعيل - محمد عارف عبد الرسول عبد الفتاح - منير أحمد حفني المصري-هاني سيد سيد الرواس-هاني ميلاد جيد عبد الشهيد - وليد رمضان محمد يوسف- يحيى أحمد علي السيد" .
 

ابراهيم العربي اتحاد العام للغرف التجارية الاقتصاد القومي الانتخابات الانتخاب التزكية

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