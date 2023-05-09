زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة ناعمة لـ روسيا في يوم النصر

قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن روسيا "ستسود" في معركتها ضد ما وصفه بأنه "إمبريالية"؛ وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية "KCNA" الحكومية.

وقد صاغت كوريا الشمالية علاقات أوثق مع الكرملين ودعمت موسكو بعد أن شنت حربها على أوكرانيا العام الماضي، بما في ذلك إعلانها في وقت لاحق ضم أجزاء من أوكرانيا التي أدانها معظم أعضاء الأمم المتحدة واعتبروا أنها "غير قانونية".

ونقلت الوكالة عن كيم قوله "نرسل أمنياتنا دافئة لكم جيش وشعب روسيا في معركتكم المقدسة للحفاظ على السلام العالمي".

وهنأ كيم أيضا بوتين في ذكرى يوم النصر الذي يحل اليوم، الثلاثاء، والذي يحتفل بهزيمة ألمانيا النازية لعام 1945، مؤكدا أن روسيا ستواصل حماية "الحكم الذاتي" و "استقرار المنطقة".