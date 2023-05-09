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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة ناعمة لـ روسيا في يوم النصر

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن روسيا "ستسود" في معركتها ضد ما وصفه بأنه "إمبريالية"؛ وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية "KCNA" الحكومية.

وقد صاغت كوريا الشمالية علاقات أوثق مع الكرملين ودعمت موسكو بعد أن شنت حربها على أوكرانيا العام الماضي، بما في ذلك إعلانها في وقت لاحق ضم أجزاء من أوكرانيا التي أدانها معظم أعضاء الأمم المتحدة واعتبروا أنها "غير قانونية".

ونقلت الوكالة عن كيم قوله "نرسل أمنياتنا دافئة لكم جيش وشعب روسيا في معركتكم المقدسة للحفاظ على السلام العالمي".

وهنأ كيم أيضا بوتين في ذكرى يوم النصر الذي يحل اليوم، الثلاثاء، والذي يحتفل بهزيمة ألمانيا النازية لعام 1945، مؤكدا أن روسيا ستواصل حماية "الحكم الذاتي" و "استقرار المنطقة".

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