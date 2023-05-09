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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

المستشار الدكتور،
المستشار الدكتور، حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، والتى من المقرر أن تشهد عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.

 

كما تلقي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانًا عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2023 / 2024.

 

وأحال في جلسات سابقة، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروعات القوانين المتعلقة بـ الموازنة العامة للدولة 2023 – 2024، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.

 

وتضمنت الإحالات مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

 

كما تم إحالة مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024، وعددها 59 مشروعًا، وكذلك مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

 

تبدأ المناقشات من خلال اللجان النوعية، على أن يتم إعداد تقرير متكامل للعرض على الجلسة العامة، ليتم الموافقة عليها قبل 30 من شهر يونيو المقبل، ليبدأ العمل بالموازنة الجديدة الأول من يوليو . 

محمد معيط حنفى جبالى مجلس النواب وزير المالية هالة السعيد وزيرة التخطيط

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