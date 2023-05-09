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رئيس التحرير
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محافظات

بإجمالي يزيد عن 70 ألف طالباً وطالبة : محافظ بني سويف يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الصف السادس

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،صباح اليوم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بالمرحلة الابتدائيةللعام  2022/2023 "والتي كانت قد بدأت السبت الماضي " بالصفين الرابع والخامس وفق المنظومة التعليمة الجديدة ،حيث أدى"اليوم الثلاثاء"طلاب الصف السادس الامتحان في مادة العلوم،والذي يزيد عددهم عن 72 ألف تلميذاً وتلميذة موزعين على 678مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة

 

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وتفقد  المحافظ عدداً من اللجان بمدرسة محمود حمد التابعة لإدارة تعليم بني سويف ، للاطمئنان على انتظام وسير الامتحانات ، وتبادل الحوار مع بعض التلاميذ ،موجها مسؤولى التعليم بالعمل على استمرار  توفير المناخ الملائم لأداء الطلاب لامتحاناتهم، والتأكيد على توفير كافة الاحتياجات اللازمة من وسائل الإضاءة والتهوية  وتهيئه الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، بالتوازي مع الاستعداد والتجهيز لبدء امتحانات باقى صفوف النقل والشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية ، مشدداُ على قيام رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات بمحيط المدارس
من جهته أشار وكيل الوزارة إلى تكليفاته لمسؤولى اللجان، بتجهيز غرفة  تصلح  لاستخدامها" لجنة للحالات الحرجة والطلاب المرضى"، تحت إشراف  الزائرة الصحية المتواجدة بكل لجنة، ، مع تكثيف المتابعة الفنية من خلال الموجهين لمراجعة ورق الأسئلة لغويا وأن تكون خالية من عيوب الطباعة ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي،  وأن تكون بعيدة عن أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية ،مع تواجد موجه بكل لجنة لتذليل كافة الصعاب التي تواجه العملية الامتحانية

وأضاف وكيل التعليم :أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات لمتابعة سير الامتحانات وتذليل العقبات التى تواجه الامتحانات وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الامتحانات ، لافتا إلى أن الفترة الماضية قد شهدت عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات استعدادا لامتحانات نهاية العام، تم التأكيد خلالها على الالتزام بمجموعة من المعايير والقواعد المنظمة لسير العملية الامتحانية ، تضمنت : وضع الجداول في مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور مع غلق أبواب المدرسة وعدم السماح لأي شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته وتأمين حجرة الأسئلة والكنترول ، وعدم تأخر الملاحظين في الدخول للجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة ، وحظر دخول الهاتف المحمول داخل اللجان ،

رافق المحافظ خلال تفقد الامتحانات : الأستاذ محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الأستاذ أحمد عزت مدير الإدارة التعليمية، الأستاذ هاني الجويلي رئيس المدينة بني سويف ، وعدد من قيادات ومديري الإدارات المركزية والمرحلة الابتدائية بالمديرية

الابتدائية الصفين الرابع والخامس المرحلة الابتدائي غنيم محافظ بنى سويف ورقة الامتحان

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