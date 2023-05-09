سيدات يد الأهلي يواجه أوتوهو الكونغولي ببطولة كأس الكؤوس

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء، أمام فريق أوتوهو الكونغولي في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وتقام المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، في تمام الرابعة عصرا ، ويسعى سيدات يد الأهلي للفوز بها، والظهور بشكل مميز في أولى مباريات البطولة التي تقام في ضيافة النادي.

وحرص محمد عادل، المدير الفني للفريق، خلال التدريبات الأخيرة على تخصيص فقرات فنية وخططية متنوعة، في إطار الاستعداد للبطولة الإفريقية.

وكان خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي، قد عقد جلسة تحفيزية مع اللاعبات أمس الاثنين، وطالبهن بضرورة الفوز على في مباراة اليوم أمام بطل الكونغولي والظهور بشكل جيد في البطولة وحصد اللقب لإسعاد الجماهير.

وتنطلق منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد رجال وسيدات في نسختها رقم 39، والتي تقام في ضيافة النادي الأهلي على مدار الأيام القادمة حتى يوم 19 مايو الجاري، والتي يشارك بها 21 فريقًا بواقع 10 فرق في منافسات الرجال و11 فريقا في منافسات السيدات.