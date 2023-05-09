وزير الخارجية الإسرائيلي في الهند لـ"تعميق الشراكة الاستراتيجية"

غادر وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس الإثنين، متوجها إلى نيودلهي ومومباي في زيارة سياسية واقتصادية مهمةـ وسيلتقي برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ووزراء الخارجية والدفاع والزراعة، ويتوقع أن يوقع اتفاقيات في مجالات البناء والتمريض وإدارة شبكات المياه "سنعمل على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والاقتصاد والابتكار".

وقال كوهين في بيان قبل مغادرته البلاد "تهدف هذه الزيارة السياسية الهامة للهند إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية لإسرائيل مع إحدى أعظم القوى في العالم"وتابع "على جدول الأعمال تضييق الشراكة في القضايا الأمنية وإمكانيات توسيع دائرة التطبيع في الفضاء بين الهند وإسرائيل".

وتابع كوهين: "يمكن للهند أن تلعب دورًا مهمًا في توسيع دائرة السلام وتعزيز اتفاقيات إبراهيم التي ستؤدي إلى الازدهار وتعزيز الاستقرار الإقليمي"وأضاف "جئت إلى الهند مع وفد كبير من رجال الأعمال والشركات الإسرائيلية بهدف استغلال الإمكانات الهائلة للعلاقات التجارية بين إسرائيل والهند وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين".

كما سيفتتح الوزير "الطريق اليهودي" في مومباي ويزور مركز الجالية اليهودية حيث وقع الهجوم العدائي المميت في عام 2008.