شاهد| نوع حمام غريب يتسبب في ذهول الناس.. هل رأيته من قبل؟

تسبب مقطع فيديو لـ ظهور نوع حمام غريب داخل إحدى الحدائق التي لم يكشف عن مكانها، في ذهول وحيرة كل مشاهديه.

حمام غريب

يبدو الحمام في الظل الرمادي والأبيض وكأنه النوع الشائع من الطيور التي يمكن رؤيتها في الشوارع، لكنه يقف على ارتفاع بضع بوصات بأرجل طويلة وجسد ضخم وأقدام مصقولة بالريش.

وكانت من تعليقات مشاهدة الحمام الغريب وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الثلاثاء: "أنت تقول لي إن الدجاج يستطيع الطيران؟"، و“إذا كنت في الخامسة من عمري وأخبرتني أن أرسم صورة لطائر، هذا ما سيبدو عليه، و”يُعرف باسم الحمام الإنجليزي"، "الطائر نادر جدا".

نوع حمام غريب يتسبب في ذهول الناس

نوع حمام غريب يتسبب في ذهول الناس