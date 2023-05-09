شاهد.. صدي البلد داخل متحف الزعفران بجامعة عين شمس

انطلقت منذ قليل ، فعاليات افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس، بحضور وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة والنواب و الدكتور مصطفي الوزيري، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الاثار الاسبق، والدكتور أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار،

واجري موقع صدي البلد ، جلسة تصوير لمتحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس الذي افتتحه وزير الآثار والسياحة الدكتور أحمد عيسي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي .

وقال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العليم ، إن افتتاح متحف الزعفران بجامعة عين شمس هو درس قوي لإعادة توجيه ممتلكات جامعة عين شمس الي المجتمع والدولة، مؤكدا أن افتتاح المتحف يعود بنا الي التاريخ والماضي، وذلك مع استخدام التكنولوجية الجديدة .

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال افتتاح متحف الزعفران بجامعة عين شمس: أدعو جميع المؤسسات التعليمية في إعادة النظر إلي جميع الممتلكات الأثرية التابعة لها لكي تستفيد منها الدولة، مشيرا الي انه لابد أن يكون هناك تعاون من الجهات المعنية لإعادة المناطق الأثرية التابعة للجامعات الي ماضيه وتطويرها .

ويضم المتحف تمثال إيمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوي.

وتابوت آدمي من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوي

مجموعة من الخزف، صناعة غيبي التوريزي رائد الخَزَّافين زمن المماليك، القرن 8هـ/14م.

ومجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد علي القرن 1314هـ/1920م.

جامعة عين شمس

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