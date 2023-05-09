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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي: افتتاح متحف الزعفران فرصة لتوجيه ممتلكات الجامعة للمجتمع والدولة

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

انطلقت منذ قليل فعاليات افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة  عين شمس بحضور وزير التعليم العالي و رئيس الجامعة والنواب وزير الآثار الدكتور مصطفي الوزيري وعميد كلية الآثار السابق الدكتور ممدوح الدماطي وزير الاثار الاسبق  و الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.

قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العليم ، إن افتتاح متحف الزعفران بجامعة عين شمس هو درس قوي لإعادة توجيه ممتلكات جامعة عين شمس الي المجتمع والدولة، مؤكدا أن افتتاح المتحف يعود بنا الي التاريخ والماضي، وذلك مع استخدام التكنولوجية الجديدة .

وأضاف  وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال افتتاح متحف الزعفران بجامعة عين شمس: أدعو جميع المؤسسات التعليمية في إعادة النظر إلي جميع الممتلكات الأثرية التابعة لها لكي تستفيد منها الدولة، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك تعاون من الجهات المعنية لإعادة المناطق الأثرية التابعة للجامعات  إلى ماضيه وتطويرها .

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رئيس جامعة عين شمس: متحف الزعفران لجميع المواطنين في ايام الاجازات

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انطلاق فعاليات افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس.. صور


يضم المتحف  تمثال إيمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوي.
تابوت آدمي من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوي
مجموعة من الخزف، صناعة غيبي التوريزي رائد الخَزَّافين زمن المماليك، القرن 8هـ/14م
مجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد علي القرن 1314هـ/1920م

افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس افتتاح متحف قصر الزعفران التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشو

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