رئيس جامعة عين شمس: متحف الزعفران لجميع المواطنين في ايام الاجازات

انطلقت منذ قليل فعاليات افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس، بحضور وزير التعليم العالي و رئيس الجامعة والنواب ووزير وعميد كلية الاثار السابق الدكتور ممدوح الدماطي.

وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن إنشاء متحف قصر الزعفران يأتي في إطار التعاون بين جامعة عين شمس ووزارة السياحة والآثار، مشيرا الي أن القصر مر بمحطات تاريخية قوية، منها توقيع معاهدة إنشاء جامعة الدول العربية في قصر الزعفران، وإقامة الأسرة السعودية الحاكمة في قصر الزعفران فضلا عن زيارة العديد من الملوك .

وأشار رئيس جامعة عين شمس، في فعاليات افتتاح متحف قصر الزعفران، إلي أنه سيتم العمل علي التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لافتتاح متحف الزعفران في الإجازات للجميع المواطنين، مؤكدا أن المتحف ليس فقط للطلاب ولا للعاملين ولكن من حق المواطنين رؤية التاريخ الطويل .

ويضم المتحف تمثال إيمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوي، وتابوت آدمي من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين- العصر الصاوي.

كما يضم مجموعة من الخزف، صناعة غيبي التوريزي رائد الخَزَّافين زمن المماليك، القرن 8هـ/14م، ومجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد علي القرن 1314هـ/1920م.

وزير التعليم العالي

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