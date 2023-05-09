انطلاق فعاليات افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس.. صور

انطلقت منذ قليل فعاليات افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس، بحضور وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة والنواب ووزير وعميد كلية الآثار السابق الدكتور ممدوح الدماطي.
ويضم المتحف مجموعة متميزة من المعروضات منها واجهة بوابة مقصورة الأمير نب ماعت رع بن الملك رمسيس التاسع (1125-1107 ق.م)، وكان يشغل منصب كبير كهنة الشمس (ور ماو) في معبد رع في إيونو.
تمثال إيمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوي.
وتابوت آدمي من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوي
مجموعة من الخزف، صناعة غيبي التوريزي رائد الخَزَّافين زمن المماليك، القرن 8هـ/14م.
ومجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد علي القرن 1314هـ/1920م.