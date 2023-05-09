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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات يوضح تفاصيل الاختيار بمسابقة جامعة صديقة للبيئة 

الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات

أعلنت لجنة الاشراف على مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام ٢٠٢٣ عن القائمة المصغرة لأفضل ٦ جامعات ينحصر فيما بينها اختيار القائمة النهائية للفائزين بالمسابقة، وذلك حسب الترتيب الأبجدي، وعلى النحو الآتي:

- جامعة أسيوط
- جامعة القاهرة
- جامعة المنصورة
- جامعة بنها
- جامعة بني سويف
- جامعة عين شمس

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وسوف يتم لاحقا الإعلان عن مواعيد زيارات فريق التحكيم للجامعات الستة.

 

وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة أسيوط.

في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، لاستضافة الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات.

أشاد وزير التعليم العالي بإدراج 49 مؤسسة تعليمية و11 مؤسسة بحثية مصرية في تصنيف سيماجو العالمي لعام 2023، وإدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف QS للتخصصات العلمية للعام الحالي، مثمنًا جهود الجامعات التي ساهمت في وجود تقدم ملحوظ للجامعات المصرية والمراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة، موجها باستمرار دعم الجامعات للنشر الدولي، وتشجيع الباحثين المتميزين في هذا الشأن.

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