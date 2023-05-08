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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توحيد نظام القبول| ننشر تفاصيل وموعد تقديم طلاب الشهادات المعادلة للالتحاق بالجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

صرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس وافق في اجتماعه على فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، بداية من غد الثلاثاء الموافق 9 مايو الجاري، ويحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي،وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيًا من خلال مواقع الجامعات على الانترنت.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.

كما وافق المجلس على تغيير مسمى كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الأهرام الكندية لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأكد المجلس على أهمية حصول الكليات على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما استعرض موقف اعتماد كليات الجامعات الخاصة والأهلية.

وافق المجلس على إنشاء مركز التعليم المستمر بكلية طب الأسنان جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الخاصة والأهلية الجامعات المصرية الجامعات الخاصة

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