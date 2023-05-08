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الإشراف العام
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تعليم

قرار جديد من التعليم العالى خاص بنظام القبول بالجامعات الخاصة والأهلية

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمقر جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية.

في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة مصر للمعلوماتية برئاسة الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة، لاستضافة الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية.

وجه الوزير بضرورة مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية في عضوية التحالفات الإقليمية التي يتم تشكيلها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والزراعية بكافة الأقاليم الجغرافية لمصر.

كما وجه الوزير بزيادة مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية في المشروعات التنموية لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات، وكذلك تفعيل دور جامعات إقليم شبه جزيرة سيناء لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المُحيطة بها.

وأكد الوزير على ضرورة الاهتمام بالسياحة التعليمية والتسويق لها .

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وجه الوزير بضرورة استعداد كافة الجامعات الخاصة والأهلية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023، وفقًا للأجندة الزمنية المُحددة، بالإضافة إلى سرعة إعلان جداول الامتحانات قبل موعد انعقادها بفترة كافية.

وأكد الوزير على أهمية استمرار جهود الجامعات في تشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التي تنفذها الجامعات، لاستغلال طاقات الشباب وصقل خبراتهم ومهاراتهم، وكذلك الاستمرار في تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية لمواجهة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة وغير السوية، وكذلك تنظيم زيارات ميدانية ورحلات طلابية إلى المشروعات القومية، وذلك عقب نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي.

وصرح د.عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس وافق في اجتماعه على فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، بداية من غد الثلاثاء الموافق 9 مايو الجاري، ويحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي،وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيًا من خلال مواقع الجامعات على الانترنت.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.

كما وافق المجلس على تغيير مسمى كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الأهرام الكندية لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأكد المجلس على أهمية حصول الكليات على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما استعرض موقف اعتماد كليات الجامعات الخاصة والأهلية.

وافق المجلس على إنشاء مركز التعليم المستمر بكلية طب الأسنان جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

استعرض المجلس تقريرًا حول سير العمل بالعيادات الخارجية بكلية الطب البشري جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك المشروع الابتدائي لمبنى مستشفى الطوارئ والحالات الحرجة، متضمنًا المرحلة الأولى من المستشفى والموقع العام للمجمع الطبي الذي يضم (مبنى كلية الطب، العيادات الخارجية، مبنى الأقسام الداخلية "التنويم"، مستشفى الطوارئ والحالات الحرجة، مستشفى الباطنة التخصصي، مستشفى الجراحات الخاصة، مستشفى النساء والتوليد وطب الأطفال).

أحيط المجلس علمًا باستضافة جامعة النيل الأهلية فعاليات المؤتمر السنوي الـ 29 لمنتدى البحوث الاقتصادية بعنوان "مستقبل مسار التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: المخاطر والفرص في نظام عالمي ناشئ".
 

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الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي امتحانات الفصل الدراسي الثاني الجامعات الخاصة الشهادات المعادلة العربية جامعة النيل الاهلية

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