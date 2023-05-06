استشاري طب أطفال يقدم علاجا فعالا للقضاء على مرض الأنيميا

قال الدكتور محمد السنباطي استشاري طب الاطفال و حديثي الولادة وباحث بقسم صحة الطفل – معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية، إن مرض الانيميا يعد من الامراض التي تهدد نمو الاطفال و صحتهم العامة.

وأوضح أن مرض فقر الدم يشير إلى أن الدم لا يحتوي علي ما يكفية من كرات الدم الحمراء السليمة و نقص كمية الهيموجلوبين التى تحمل الاكسجين لخلايا الجسم المختلة مما يؤدي للوهن و الضعف.

وأشار الدكتور محمد السنباطي، إلى أن الانيميا تختلف حسب اسبابها ومنها الانيميا الوراثية مثل انيميا البحر المتوسط و الانيميا المنجالية و تنتج نتيجة خلل في الجينات المسئولة علي تصنيع كرات الدم الحمراء و الهيموجلوبين بصورة سليمة مما يؤدي الي اضطراب في وظائفه و يؤثر علي حمل الاكسجين بصورة سليمة و هذا النوع من الانيميا يورث عبر الاجيال بطرق الوراثة المختلفة.

وأضاف أن من الاسباب الاخري للانيميا، الانيميا الغذائية و منها انيميا نقص فيتامين ب المركب و انيميا نقص الحديد.



وتابع السنباطي ، أن انيميا نقص الحديد من انواع الانيميا الاكثر انتشارا و بالاخص في الدول النامية نظرا لنقص الغذاء وعدم اتباع اساليب التغذية الصحية، نوها بأن انيميا نقص الحديد تشكل سببا رئيسيا لمرض تقزم اطفال المدارس في مصر.

ولفت إلى أن اعرض انيميا نقص الحديد تتمثل في فقدان الشهية وضعف المناعة و كثرة الاصابة بالامراض و شحوب الوجة و الارهاق و التأخر الدراسي، وبالاضافة إلي سوء التغذية الذي يسبب نقص الحديد يوجد اسباب اخري منها عدوي الجهاز الهضمي بالطفيليات و الديدان و من اشهرها دودة الانكلستوما التي تسبب نزيفا مزمنا بالجهاز الهضمي.

وأوضح أن العلاج وكما يقال الوقاية خيرا من العلاج، يتمثل في اتباع اسلوب غذائي صحيح يحتوي علي المأكولات الغنية بالحديد وتجنب شرب الشاي بعد الاكل مباشرة لانه يمنع امتصاص الحديد بالاكل ومن امثلة المأكولات الغنية بالحديد (اللحوم و الكبدة و الفول و البقوليات عامة و السبانخ و المكسرات و العسل الاسود و البنجرو البروكلي و الرومان).

وأشار إلى ضرورة استشارة الطبيب عند ظهور اعراض الانيميا علي الطفل لوصف العلاجات التي تحتوي علي الحديد سهل الامتصاص بالجرعة المناسبة حسب وزن الطفل.