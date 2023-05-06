عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استشاري طب أطفال يقدم علاجا فعالا للقضاء على مرض الأنيميا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال الدكتور محمد السنباطي استشاري طب الاطفال و حديثي الولادة وباحث بقسم صحة الطفل – معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية، إن مرض الانيميا يعد من الامراض التي تهدد نمو الاطفال و صحتهم العامة.

وأوضح أن مرض فقر الدم يشير إلى أن الدم لا يحتوي علي ما يكفية من كرات الدم الحمراء السليمة و نقص كمية الهيموجلوبين التى تحمل الاكسجين لخلايا الجسم المختلة مما يؤدي للوهن و الضعف.

وأشار الدكتور محمد السنباطي، إلى أن الانيميا تختلف حسب اسبابها ومنها الانيميا الوراثية مثل انيميا البحر المتوسط و الانيميا المنجالية و تنتج نتيجة خلل في الجينات المسئولة علي تصنيع كرات الدم الحمراء و الهيموجلوبين بصورة سليمة مما يؤدي الي اضطراب في وظائفه و يؤثر علي حمل الاكسجين بصورة سليمة و هذا النوع من الانيميا يورث عبر الاجيال بطرق الوراثة المختلفة.

وأضاف أن من الاسباب الاخري للانيميا، الانيميا الغذائية و منها انيميا نقص فيتامين ب المركب و انيميا نقص الحديد.

txt

تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها فى مصر.. ورشة لمجلس الاستشعار عن بعد الإثنين المقبل

txt

التعليم العالي في أسبوع| توصيات عاجلة بشأن الطلاب المصريين بالسودان وروسيا.. وتغيير مدة دراسة الطب لـ 5 سنوات

txt

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

txt

تعرف على شروط وخطوات التقديم في جامعة الطفل .. تفاصيل

txt

تعرف على آخر المنح المقدمة للدراسة خارج مصر.. شروط وكيفية التقديم

txt

السفن والصيد بالمتفجرات.. علوم البحار يوضح أسباب نفوق الحيتان

txt

الأعلى للجامعات: لا تغيير بموعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني وجار وضع الجداول

txt

مجهودات مكثفة لمركز علوم البحار والمحيطات| والكشف عن أسباب نفوق الحيتان وإنقاذ الكائنات من الانقراض أبرزها

txt

القومي للبحوث يوجه نصيحة للطلاب: اشرب شاي أخضر ومياه باردة في أوقات المذاكرة  

txt

حملة للتبرع بالدم لمرضى السرطان وندوات تثقيفية.. أنشطة وفعاليات جامعة طيبة التكنولوجية


وتابع السنباطي ، أن انيميا نقص الحديد من انواع الانيميا الاكثر انتشارا و بالاخص في الدول النامية نظرا لنقص الغذاء وعدم اتباع اساليب التغذية الصحية، نوها بأن انيميا نقص الحديد تشكل سببا رئيسيا لمرض تقزم اطفال المدارس في مصر.

ولفت إلى أن اعرض انيميا نقص الحديد تتمثل في فقدان الشهية وضعف المناعة و كثرة الاصابة بالامراض و شحوب الوجة و الارهاق و التأخر الدراسي، وبالاضافة إلي سوء التغذية الذي يسبب نقص الحديد يوجد اسباب اخري منها عدوي الجهاز الهضمي بالطفيليات و الديدان و من اشهرها دودة الانكلستوما التي تسبب نزيفا مزمنا بالجهاز الهضمي.

وأوضح أن العلاج وكما يقال الوقاية خيرا من العلاج، يتمثل في اتباع اسلوب غذائي صحيح يحتوي علي المأكولات الغنية بالحديد وتجنب شرب الشاي بعد الاكل مباشرة لانه يمنع امتصاص الحديد بالاكل ومن امثلة المأكولات الغنية بالحديد (اللحوم و الكبدة و الفول و البقوليات عامة و السبانخ و المكسرات و العسل الاسود و البنجرو البروكلي و الرومان).

وأشار إلى ضرورة استشارة الطبيب عند ظهور اعراض الانيميا علي الطفل لوصف العلاجات التي تحتوي علي الحديد سهل الامتصاص بالجرعة المناسبة حسب وزن الطفل.

الاطفال و حديثي الولادة استشاري الاطفال و حديثي الولادة كرات الدم الحمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

%15 زيادة هدية لأصحاب المعاشات | استمرار صرف معاش مايو من ATM

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بـ 39سودانيا ببني سوبف

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

احذفها بسرعة من موبايلك .. هذه التطبيقات تسرق أموالك وبياناتك

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

ترشيحاتنا

أرميه فورا| مخاطر كارثية عند استخدام زيت الأكل المستعمل

هل صيام ستة أيام من شوال ثوابه يعادل صوم العمر كله؟.. الإفتاء: بشرط

حفظ الله الملك .. تغيير نص مبايعة تشارلز الثالث لهذا السبب

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب الأتوبيس السوداني ببني سويف.. صور

بث مباشر .. مراسم تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

موعد مباراة الهلال السعودي أمام أوراوا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جلاش بالشاورما والجبن| جديدة وغير تقليدية

ملابس أصالة وابنها في بحيرة القاهرة تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

كيت ميدلتون تخطف الانظار بإطلالة محتشمة| سعرها غير متوقع

نشرة المرأة| رضوى الشربيني تثير الجدل بتعليق على أزمة حسن شاكوش وزوجته.. أرخص علاج منزلي للبواسير.. دلالات الألون وخبايا الشخصيات

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ