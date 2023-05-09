اليوم.. بدء التقديم للحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية

يفتح المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الثلاثاء، باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو الجاري.

وسبق أن أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، وذلك بداية من اليوم.

ويحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي، وذلك وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم، “إلكترونيًا”، من خلال مواقع الجامعات على الانترنت.

وأضاف المجلس أنه وافق على توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.