وزير الآثار: متحف الزعفران بجامعة عين شمس تحفة فنية ومعمارية

انطلقت منذ قليل فعاليات افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس بحضور وزير التعليم العالي و رئيس الجامعة والنواب وزير الاثار الدكتور مصطفي الوزيري وعميد كلية الآثار السابق الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق.

قال الدكتور أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، إن متحف الزعفران هو تحفة فنية ومعمارية كان لابد من تطويرها وجاء ذلك من خلال برتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة عين شمس، مؤكدا أن زيارة المتحف ليس للطلاب ومنتسبي جامعة عين شمس فقط، متابعا: السماح لجميع الدراسين والباحثين بالجامعات المصرية لرؤية المتحف .

أكد وزير السياحة والآثار خلال افتتاح متحف الزعفران بجامعة عين شمس، أن المتحف يحتوي علي 167 قطعة أثرية من جميع العصور المصرية، مشيرا أن هناك اهتمام كبير بإعادة متحف الزعفران الي ماضيه العريق، متابعا: سيكون هناك متابعة لقصر الزعفران حتي يتم الانتهاء من تطويرها بالكامل .

أوضح وزير السياحة، أن هناك تحدي كبير أمام الدولة من خلال تطوير المتاحف المصرية، مشيرا الي أن المجلس الأعلى للآثار يقوم علي ادرة 2000 موقع اثري و40 متحف، متابعا: هناك تحدي للعمل علي تطوير تلك المتاحف لان ما يصرف علي تطويره اقل مما يحتاج بكثير .

أضاف أحمد عيسي، أن الوزارة تعمل خلال الفترة الجارية علي وضع استراتيجيات للتعامل مع الملفات الهامة منها المحاولة علي رفع ميزانية تطوير المتاحف المصرية .

يضم المتحف تمثال إيمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوي.

تابوت آدمي من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوي

مجموعة من الخزف، صناعة غيبي التوريزي رائد الخَزَّافين زمن المماليك، القرن 8هـ/14م

مجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد علي القرن 1314هـ/1920م.

وزير الاثار

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