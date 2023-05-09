)باحثون صينيون يزرعون أول كمبيوتر في دماغ قرد.. ما القصة؟

نجح فريق بحثي صيني بقيادة علماء من جامعة نانكاي في أول تجربة تفاعلية بين الدماغ والحاسوب (BCI) على الرئيسيات غير البشرية لدماغ قرد عن طريق عملية جراحية أجريت في العاصمة، بكين.

وقال باحثون صينيون إنهم أحدثوا اختراقا في مجال تكنولوجيا واجهة الدماغ والحاسوب حيث نجحوا في تمكين قردا من تحريك ذراع روبوتية باستخدام موجات الدماغ، وفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا”.

وأوضح دوان فنج، قائد الفريق والأستاذ بجامعة نانكاي، إن هذه التجربة مهمة لتطوير البحث في مجال علوم الدماغ، مؤكدا أن تصنيف الصين في تكنولوجيا BCI بين أعلى مستويات في العالم.

وفي تفاصيل الجراحة المعروفة بـ"حج القحف"، وضع الباحثون دعامة في وريد وداجي حيث ينقل الدم من الرأس إلى القلب ومن ثم توجيه مستشعر نشاط الدماغ إلى القشرة الحركية لدى القرد.

أهمية البحث

وأضاف الباحثون أن التكنولوجيا بعثت بإشارات قوية كانت أقل إيذاءً من شريحة نيورالينك، التي اقترحها الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، لكنها تنطوي على مخاطر الإصابة بالعدوى.

أما عن أهمية مثل هذا الاختراق، فإنه يتمثل في رفع مستوى هذه التكنولوجيا إلى حد مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية للتغلب على هذه الإعاقة وتحسين حياتهم.

وتعرف تكنولوجيا واجهة الدماغ والحاسوب بأنها توصل بين الدماغ والحاسوب بما يتيح نقل المعلومات بين الاثنين في صياغة إشارات كهربائية.