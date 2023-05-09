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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور.. شاهد أجواء تدريبات الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم في يومها الأول

التدريب الذهني والبدني
التدريب الذهني والبدني للمعلمين

انطلقت اليوم فعاليات التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، والتي من المقرر أن تستمر على مدار 3 أيام .

وفي التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم ، تتضمن الحقيبة التدريبية للمعلمين الجدد خلال اليوم الأول : تنمية قيم الولاء والإنتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية العملاقة وحروب الجيل الخامس .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الصور الأولى التي ترصد اجواء فعاليات اول يوم في التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم 

وتحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة تمتع المعلم باللياقة الذهنية والبدنية، التي تساعده على أداء مهامه الحياتية والوظيفية بشكل فعال .

ويهدف برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم  ، إلى تعزيز روح الإنتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، بجانب تعزيز مهارات التواصل، بالإضافة إلى إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي بمقر الكلية الحربية بالقاهرة.

وقد تم التأكيد خلال فعاليات اليوم الاول في التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم  ، عل حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان والهوية المصرية، بإعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واع وقادر على النهوض بمستقبل الوطن .

كما تمت الاشارة إلى أن الدولة المصرية بتوجيهات فخامة الرئيس تضع قضية النهوض بالتعليم على رأس أولوياتها وبرامجها وسياساتها، وأن خطة تطوير التعليم تستهدف تغيير المنظومة بأكملها لتتحول من التعليم إلى التعلم، وعدم اقتصار دور الطلاب على تلقي المعلومات فقط بل الإستفادة من نظام تعليمي متكامل يكسبهم مهارات الحياة التي تشكل بنيانهم الفكري وسلوكهم من أجل تحقيق "رؤية مصر التنموية 2030

كما تم التأكيد في التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم   ، على أهمية غرس قيم الولاء والإنتماء للوطن في نفوس الجميع ضمان لاستقرار البلاد، والحرص التعريف بجهود وإنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية، وبيان فداحة الجرائم التي تسبب فيها الإرهاب الأسود، وإلقاء الضوء على التضحيات الجسام التي قدمها شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل المحافظة على أمن واستقرار الوطن.

التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني للمعلمين
التدريب الذهني والبدني مسابقة 30 ألف معلم 30 ألف معلم مسابقة Jobs Education

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