"القوى العاملة": فتح باب التقديم لراغبى التدريب المهنى بـ"الوحدة المتنقلة" بالقليوبية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن فتح باب التقديم على الدورات التدريبية المجانية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية طحوريا بشبين القناطر محافظة القليوبية.. وبحسب بيان اليوم الثلاثاء أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بدء قبول الشباب للتدريب المهنى بوحدة التدريب المتنقلة على مهن " التفصيل والحياكة ، الكهرباء ، السباكة " ، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بديوان عام المديرية ، وذلك تنفيذاً لإستيراتيجية الوزارة فى إعداد كوادر مهنية مُدربة وقادرة على الانخراط بسوق العمل ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف العمل على تنفيذ العديد من برامج التدريب المهنى على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات والاستعانة بصندوق تمويل التدريب والتأهيل فى هذا الصدد .

وبحسب البيان تلقت "الوزارة" تقريراً من إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية أشارت فيه إلى أنه تم فتح باب التقديم للحصول على البرامج التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهن "التفصيل والحياكة ، الكهرباء ، السباكة" ، والموجودة بقرية طحوريا بشبين القناطر ، وذلك بنظام الساعات التدريبية المعتمدة لكل دورة تدريبية بواقع 200 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة ومدتها شهر كامل ، و 60 ساعة تدريبية على مهنة السباكة والكهرباء بمعدل 15 يوم تدريبى ، مع تسليم أدوات التدريب مجاناً للمتدربين ، مع توفير تأمين صحى طوال فترة التدريب المجانى .

وقالت مدير المديرية في البيان أنه يمكن للراغبين فى الحصول على فرص البرامج التدريبية التقديم من خلال إدارة التدريب وبحوث العمالة بالمديرية وعنوانها : بنها – الفلل مجمع المصالح خلف ديوان المحافظة ، او من خلال مركز التدريب المهنى بالخانكة وعنوانه خلف مركز الشرطة القديم بجوار المطافى ، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة ويحصل المتدربين فى نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للحصول على فرصة عمل فى القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها ، فضلاً عن انه يمكن التواصل على الارقام الهاتفية 0100570545 أو 0244561055 أو 02446989477 ، كما حددت المستندات المطلوبة للتقديم صورة من بطاقة الرقم القومى ، أو صورة شهادة الميلاد ، وصورة من المؤهل الدراسى إن وجد و2 صورة شخصية .