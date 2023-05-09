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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة تتعرض للدغة حيوان على متن طائرة في الهند.. تفاصيل

سيدة تتعرض للدغة
سيدة تتعرض للدغة حيوان على متن طائرة في الهند

في واقعة نادرة ومؤسفة من نوعها، تعرضت سيدة للدغة حيوان على متن طائرة هندية كانت متهجة من مدينة ناجبور إلى مومباي.

وقالت شركة طيران الهند بشأن الواقعة التي وصفتها بـ “النادرة والمؤسفة جدا” إن سيدة كانت على متن طائرة تابعة لها تعرضت للدغة عقرب أثناء الرحلة. 

حالة السيدة 

وأضافت شركة طيران الهند في بيان أصدرته لوكالة "برس ترست" الهندية، أن السيدة تلقت العلاج في المستشفي  ثم غادرت لاحقا دون مشاكل.

وفي سياق متصل، أكد متحدث باسم الخطوط الجوية الهندية: "عند الهبوط، تم علاج الراكبة في المستشفى، ورافق مسؤولونا الراكبة إلى وقدموا كل الدعم لها".

ولفت المتحدث باسم الخطوط الجوية الهندية إلى أنه بعد هبوط الطائرة في مومباي، أجرى المسؤولون بحثا على الطائرة بأكملها، وفي النهاية حددوا مكان العقرب.

وأشار إلى بعد ذلك تم تدخين الطائرة بالكامل وفقا للبروتوكول.

وبينت شركة الطيران أنها واجهت في السابق حالات متعلقة بوجود جرذان أو طيور على متن رحلاتها. 

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