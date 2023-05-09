شاهد.. لحظات اصطدام جناح طائرة بالأرض في الأرجنتين| ماذا حدث

وثق مقطع فيديو صادم لحظات اصطدام جناح طائرة من طراز فان RV-7A بالأرض أثناء استعراض على بعد أمتار قليلة من المتفرجين في مقاطعة ريو نيجرو بالأرجنتين.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل" البريطانية، خلال الساعات القليلة الماضية، لحسن الحظ فقد تمكن الطيار من استعادة السيطرة على الطائرة والنجاة بحياته فيما وصف بـ“المعجزة”.

وقال أحد شهود العيان والمتفرجين بشأن الاستعراض لموقع “Aviation24”: "كنا في المقدمة ثم حلقت علينا قطعة بلاستيكية من الطائرة واستمرت بالتحليق بعدها كما لو لم يحدث شيء".

وعلى الرغم من سماع صراخ الجمهور في مقاطع الفيديو التي انتشرت عن الواقعة إلا أنه بدا الأمر بعدها وكأنه جزء من العرض.

من جانبه، بدأ مجلس النقل والسلامة الأرجنتيني تحقيقا في الحادث.