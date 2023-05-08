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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحطم طائرة هندية من طراز ميج 21 أثناء تدريبات روتينية

صدى البلد

تحطمت اليوم طائرة من طراز ميج 21 تابعة لسلاح الجو الهندي في راجستان بالهند أثناء إجراء مناورات جوية. وبحسب التقارير الأولية، أسفر الحادث عن مقتل شخصين.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الهندية على تويتر،  "تحطمت طائرة من طراز ميج 21 تابعة لسلاح الجو الهندي بالقرب من سوراتجاره بولاية راجاستان خلال تدريب طيران روتيني، ولكن نجح الطيار في إخراجها وهرب بإصابات طفيفة، وبدأت الإدارات المعنية التحقيق في السبب. من الحادث ".

وذكرت مصادر بالشرطة المحلية أن تحطم الطائرة أسفر عن مقتل سيدتين على الأقل وإصابة رجل. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك للأنباء.

وقال نائب مفوض الشرطة جسلام بوس لوكالة برس ترست الهندية للأنباء، "تحطمت الطائرة على المنزل، مما أسفر عن مقتل سيدتين وإصابة رجل، وعمليات الإنقاذ مستمرة".

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