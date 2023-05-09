إيرباص تستهدف رفع معدل إنتاجها من هذا الطراز لـ 89 طائرة شهريا

تواصل شركة إيرباص العالمية، العمل على تطوير برنامج إنتاج طائرة A220 ليبلغ معدل الإنتاج الشهري 14 طائرة بحلول عام 2025. وبالنسبة لطائرات A320، تواصل الشركة العمل لرفع معدل الإنتاج الشهري إلى 65 طائرة بحلول نهاية عام 2024.

وقالت إيرباص، أن قرارها الأخير بشأن إضافة خط تجميع ثان في مدينة تيانجين، سيساعد في زيادة الإمكانات الصناعية للشركة على المستوى العالمي لتصل إلى 10 خطوط تجميع لطائرات A320، مما سيدعم خطط إيرباص لإنتاج 75 طائرة شهرياً في عام 2026.

ويجري حالياً تطبيق برنامج اختبار الطيران لطائرة A321XLR التي من المتوقع أن تدخل الخدمة في الربع الثاني من عام 2024.

وتهدف إيرباص، كما أُعلنت سابقاً، إلى إنتاج الطائرة من طراز A330 بمعدل 4 طائرات في عام 2024، و9 طائرات من طراز A350 بحلول نهاية عام 2025. وبالنسبة لطائرة A350F، تم إنتاج المكونات الأولى مؤخراً من قبل شركة إيرباص أتلانتيك في نانت. ومع بلوغ المراحل الأولى من برنامج الإنتاج، سيتم تعديل الخطة الصناعية لهذا البديل بشكل طفيف مع تحديد موعد دخولها الخدمة في عام 2026.

وأعلنت إيرباص، أن قيمة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب لشركة إيرباص للطائرات العامودية ارتفعت إلى 156 مليون يورو (مقارنة مع 90 مليون يورو في الربع الأول لعام 2022)، ما يعكس الأداء القوي في الخدمات والبرامج. وتضمن الربع الأول لعام 2022 التأثير الإيجابي للعوامل غير المتكررة.

وانخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب في إيرباص للدفاع والفضاء إلى 36 مليون يورو (مقابل 106 مليون يورو في الربع الأول لعام 2022)، ويعكس هذا بشكل أساسي الحجم المنخفض في الأنظمة الجوية العسكرية وأنظمة الفضاء. وتضمن الربع الأول لعام 2022 التأثير الإيجابي للعوامل غير المتكررة.

وتواصل الشركة العمل على التعديلات لتعزيز قدراتها بحسب الخطة الموضوعة، حيث يجري العمل على أنشطة التجهيز والتجديد بتنسيق وثيق مع العملاء. لا سيما تلك المتعلقة بتأهيل القدرات الفنية والتكاليف المرتبطة بها، والموثوقية التشغيلية للطائرة، وخفض التكاليف، وتأمين طلبات التصدير في الوقت المناسب وفقاً لخط الأساس الجديد.

وبلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير الموحدة الممولة ذاتيًا 683 مليون يورو، فيما بلغت في الربع الأول من عام 2022 586 مليون يورو.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 390 مليون يورو، فيما بلغت في الربع الأول من عام 2022 1,429 مليون يورو، حيث تشمل التعديلات الصافية والتي تبلغ 383 مليون يورو.

وتضمنت هذه التعديلات:

360 مليون يورو تتعلق بعدم تطابق المدفوعات قبل التسليم وإعادة تقييم الميزانية العمومية.

9 ملايين يورو تتعلق بتحويل هياكل الطائرات.

14مليون يورو من التكاليف الأخرى بما في ذلك الامتثال.

كانت النتائج المالية 149 مليون يورو (مقارنة بـ 166 مليون يورو في الربع الأول 2022)، ويعكس هذا الرقم بشكل رئيسي التأثير الإيجابي من إعادة تقييم بعض استثمارات حقوق الملكية، والتي تم تعويضها جزئيًا بالتأثيرات السلبية من إعادة تقييم الأدوات المالية وصافي نتيجة الفائدة. كما بلغ صافي الدخل (2) 466 مليون يورو (مقارنة بـ 1,219 مليون يورو في الربع الأول) مع الأرباح الموحدة المسجلة للسهم الواحد 0.59 يورو (مقارنة بـ 1.55 يورو في الربع الأول 2022).

وبلغ التدفق النقدي الحر الموحد قبل عمليات الدمج والاستحواذ وتمويل العملاء -889 مليون يورو (مقارنة بـ 213 مليون يورو في الربع الأول 2022)، وهو ما يعكس بشكل أساسي تراكم المخزون الضروري حيث تنفذ الشركة زيادة الإنتاج. وبلغ التدفق النقدي الحر الموحد -886 مليون يورو (مقارنة بـ 161 مليون يورو في الربع الأول 2022).

وبلغ إجمالي المركز النقدي 22.4 مليار يورو في نهاية مارس 2023 (مقارنة بـ 23.6 مليار يورو في نهاية الربع الأول 2022)، مع صافي مركز نقدي موحد قدره 8.4 مليار يورو (مقارنة بـ 9.4 مليار يورو في نهاية الربع الأول 2022).