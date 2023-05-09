احنا في الوزارة|رسالة مفاجئة من شاومينج تكشف اسرار تسريب امتحانات الثانوية العامة

بدأت صفحات وجروبات شاومينج وأعوانه تعود للظهور تدريجيا من جديد على فيسبوك وتليجرام خلال الساعات الأخيرة ، بالتزامن مع قرب امتحانات الثانوية العامة 2023 ، تلك الامتحانات التي تعد “موسم ” بالنسبة لـ شاومينج .

وتمثل أحدث ظهور لـ شاومينج خلال الساعات الأخيرة ، في رسالة مكتوبة أشبه ببيان مثير للجدل أصدره شاومينج لطلاب والثانوية العامة 2023 عبر فيسبوك وتليجرام .

جاء نص رسالة شاومينج لطلاب الثانوية العامة على فيس بوك كالتالي :

صباح الخير يا شباب .. في البداية حابب اتكلم مع بتوع تالتة ثانوي واطمنهم اوي .. باذن الله الامتحانات هتكون معاك قبل اللجنة بساعة محلولة حل 4 مدرسين بس هيبقي فيها على الاقل غلطتين مثلاً في المادة وده علشان الحوار ميتعرفش ، وباذن الله هاخد عدد معين من الطلبة ، يعني تالتة ثانوي مش هاخد منها غير 100 طالب من مصر كلها عشان الموضوع ميتنشرش والامتحان يتغير وده لمصلحتكم .. يعني من الاخر الموضوع ده سري جدا لانه حساس فهكتفي بعدد قليل من الطلبة .. وكمان عاوز اقولك ان مفيش اي حد بيسرب غيرنا ولو قالكم بسرب ابعتولي وانا هفضحهلكم لاننا نعمل في الوزارة ونعلم كل ما يتم .

رسالة شاومينج

تفاعل طلاب الثانوية العامة 2023 مع رسالة شاومينج

الغريب في الأمر أن رسالة شاومينج لاقت تفاعلا كبيرا من بعض طلاب الثانوية العامة 2023 المتابعين له ، حيث قال أحمد ابراهيم : طب نعمل اي طيب واي المطلوب عشان تبعت الامتحان ، وكتب له عمر صابر : طب ممكن تفاصيل أكتر ؟ ، وقال يوسف أحمد : حضرتك احنا واثقين فيكم جدا

وقال يوسف علاء : كل احترامي لحضرتك في الأول بصراحة مكنتش واثق فيكم وكنت خايف يكون نصب بس لما أخدت منكم وشوفت امتحانات أولي وتانية ثانوي فرحان اوي والبيت كله عندنا بيدعيلكم والله العظيم ربنا يسترها عليكم وتكملوا

تفاعل الطلاب مع رسالة شاومينج

تعليق وزارة التعليم على رسالة شاومينج

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها حذرت مرارا وتكرارا جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم من الانسياق وراء أي كلام يتم تداوله على صفحات شاومينج وأعوانه.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إن رسالة شاومينج السابق ذكرها هي رسالة متكررة يظهر بها كل عام مع بداية كل موسم امتحانات، ليحاول اثارة الجدل من خلالها وزعزعة الثقة بين وزارة التربية والتعليم والرأي العام ، بالاضافة الى استغلال توتر طلاب الثانوية العامة وجمع الاموال منهم مقابل اقناعهم بمثل هذه الرسائل بأكذوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة قبل اللجنة

وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : مسألة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 مسألة غير واردة الحدوث على الاطلاق ، مشيراً إلى أن جميع امتحانات الثانوية العامة في مصر تكون مؤمنة بجميع مراحلها من جانب الجهات السيادية في الدولة .

وردا على ما أعلنه شاومينج بأنه يعمل في الوزارة ، أكد المصدر أن هذه محاولة ساذجة من شاومينج لإثارة الجدل بعد أن ثبت للجميع خلال السنوات الاخيرة عدم قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة قبل توزيعها في اللجان .