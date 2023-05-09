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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف : إزالة 218 حالة تعد على الأراضي الزراعية

صدى البلد

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في المرحلة الأولى من الموجة الـــ 21  لحملات إزالة التعديات التي يتم تنفيذها ، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة التعديات.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

 

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ، أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ، وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم" أمس" إزالة  60 حالة تعد على أكثر من 1800متر أراض تابعة لولايات للري والصرف، ليصل إجمالي ما تم إزالته " منذ بدء المرحلة نهاية أبريل الماضي وحتى أمس الاثنين " إلى 218  حالة تعد  منها ( 165حالة بناء  + 53 حالة  زراعة).

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت "السبت قبل  الماضي"بالمرحلة الأولى والتي تستمر حتى19 مابو الجاري، تليها المرحلة الثانية في المدة من 27 مايو حتى 16 يونيو ، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخير خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو  المقبل.

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