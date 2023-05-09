عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رقم خيالي.. قيمة مجوهرات الملك تشارلز الثالث في حفل التتويج

قيمة مجوهرات الملك
قيمة مجوهرات الملك تشارلز الثالث في حفل التتويج

يردد الملايين الكثير من الأقوال بشأن حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث الذى أقيم في كنيسة، بسبب ضخمة الحدث الذي تكلف أكثر من 100 مليون جنيه إسترلينى، ويتساءل  كثيرون عن قيمة جواهر التاج وباقى المجوهرات الملكية التي ارتداها الملك في حفل تتويجه؟

بعض خبراء المجوهرات قدروا القيمة الإجمالية بنحو 8 مليارات دولار، وذكر موقع ABC NEWS أنه جرى استخدام كمية كبيرة من جواهر التاج خلال الحفل أبرزها تاج سانت إدوارد الذى يبلغ وزنه 2.2 كجم وهو مغطى بالياقوت والجمشت - هو و حجر كريم بنفسجي صبغه مركب من حمرة وردية وسماوية- ومرصع فى إطار ذهبى.

ويعد تاج إمبريال ستيت وزنه 1 كيلو ويحتوى على أكثر من 2800 ماسة بما فى ذلك Cullinan II بوزن 105 قراريط، تاج الملكة مارى ويحتوى على أكثر من 2200 ماسة مضمنة، صولجان الملك مع الصليب الذى يضم ألماسة كولينان المعروفة أيضًا باسم "نجمة أفريقيا" تزن 530 قيراطًا وهى أكبر ألماسة مقطوعة عديمة اللون فى العالم.

وينكون خاتم التتويج المعروف باسم "خاتم الزواج فى إنجلترا"  من ياقوت أزرق مع صليب ياقوتى مرصع بالألماس، الجرم السماوى يزن 1.3 كجم من الذهب والزمرد والياقوت واللؤلؤ والألماس.

تويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث تشارلز جواهر التاج المجوهرات الملكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

بيان عاجل للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بشأن الغارات الإسرائيلية

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد تهديدات روسيا.. أمريكا تكشف حقيقة اقتراب نشوب حرب نووية

متى يقع الطلاق عند الغضب؟ دار الإفتاء تحدد الشروط الشرعية

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط الإسكندرية - طنطا

تحت 80 ألف جنيه.. سيارات مستعملة بمواصفات مميزة| صور

بعد تتويجه.. ماذا سيحدث عند وفاة الملك تشارلز ومن يحكم بريطانيا بعده؟

تفاصيل الغارات الإسرائيلية على فلسطين.. لماذا يصعد الاحتلال ضد غزة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة غير متوقعة.. بريطانية تصاب بالذعر بمجرد فتح علبة فاصوليا مطبوخة

30 دقيقة تسبب أمراض خطيرة.. إزاى تقلل عدد ساعات استخدام الموبيل والكمبيوتر

تفاصيل أول عملية جراحية في العالم لدماغ جنين داخل الرحم

طريقة عمل الحمام بالكبد والقوانص في الفرن

فيديو

أضحكت الملايين ورحلت باكية.. حقيقة اعتناق زينات صدقي الديانة اليهودية |فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ