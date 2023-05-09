رقم خيالي.. قيمة مجوهرات الملك تشارلز الثالث في حفل التتويج

يردد الملايين الكثير من الأقوال بشأن حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث الذى أقيم في كنيسة، بسبب ضخمة الحدث الذي تكلف أكثر من 100 مليون جنيه إسترلينى، ويتساءل كثيرون عن قيمة جواهر التاج وباقى المجوهرات الملكية التي ارتداها الملك في حفل تتويجه؟

بعض خبراء المجوهرات قدروا القيمة الإجمالية بنحو 8 مليارات دولار، وذكر موقع ABC NEWS أنه جرى استخدام كمية كبيرة من جواهر التاج خلال الحفل أبرزها تاج سانت إدوارد الذى يبلغ وزنه 2.2 كجم وهو مغطى بالياقوت والجمشت - هو و حجر كريم بنفسجي صبغه مركب من حمرة وردية وسماوية- ومرصع فى إطار ذهبى.



ويعد تاج إمبريال ستيت وزنه 1 كيلو ويحتوى على أكثر من 2800 ماسة بما فى ذلك Cullinan II بوزن 105 قراريط، تاج الملكة مارى ويحتوى على أكثر من 2200 ماسة مضمنة، صولجان الملك مع الصليب الذى يضم ألماسة كولينان المعروفة أيضًا باسم "نجمة أفريقيا" تزن 530 قيراطًا وهى أكبر ألماسة مقطوعة عديمة اللون فى العالم.



وينكون خاتم التتويج المعروف باسم "خاتم الزواج فى إنجلترا" من ياقوت أزرق مع صليب ياقوتى مرصع بالألماس، الجرم السماوى يزن 1.3 كجم من الذهب والزمرد والياقوت واللؤلؤ والألماس.