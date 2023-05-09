لن تصدق.. عقرب سام يلدغ امرأة على متن طائرة

كشفت وكالة "برس ترست" الهندية، عن حدوث حادثة نادرة للغاية ومؤسفة، وهي وجود عقرب على متن طائرة في رحلة من مدينة ناجبور إلى مومباى بالهند، حيث تسبب العقرب في لدغ إحدي السيدات بالطائرة، وفقا لما أعلنته شركته الطيران.

وقالت شركة الطيران، إنها واجهت في السابق حالات لجرذان أو طيور على متن رحلاتها، لكن في هذه الحادثة النادرة كان هناك "عقرب مسافر" على الرحلة التابعة لها، فيما عولجت المرأة في المستشفى ثم غادرت لاحقا دون مشاكل، حسبما نشر موقع outlookindia.

عقرب سام يلدغ امرأة على متن طائرة

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الهندية "عند الهبوط، تم علاج الراكبة في المستشفى، رافق مسؤولونا الراكبة إلى وقدموا كل الدعم لها"، وبعد هبوط الطائرة في مومباي، أجرى المسؤولون بحثا على الطائرة بأكملها، وفي النهاية حددوا مكان العقرب، وقالت شركة الطيران إنه تم بعد ذلك تدخين الطائرة بالكامل وفقا للبروتوكول.

في أعقاب الحادث، طلبت شركة طيران الهند من قسم التموين تقديم المشورة إلى عمال التنظيف الجاف لفحص منشآتهم بحثًا عن أي إصابة بق الفراش، وإذا لزم الأمر، سيقمون بإجراء تبخير للمرافق حيث توجد احتمالية أن تجد الحشرات طريقها إلى الطائرة من خلال الإمدادات، وذلك بحسب تصريحات لمسؤول في طيران الهند.