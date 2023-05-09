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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من فرنسا بشأن القصف الإسرائيلي على غزة اليوم

فرنسا
فرنسا

أعربت فرنسا اليوم، الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لمقتل مدنيين في القصف الإسرائيلي على غزة.

وحثت الخارجية الفرنسية إسرائيل على احترام "القانون الدولي الإنساني" بعد مقتل 13 فلسطينيا في قصف صباح اليوم.

بدأ جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، بتنفيذ سلسلة من محاولات الاغتيال لعدد من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة ، أسفر حتى الآن عن استشهاد 13 وإصابة العشرات.

واستهدفت طائرات الاحتلال منازل قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد بحي الشجاعية، شرق مدينة غزة خليل البهتيني ومنزل جهاد غنام أمين سر المجلس العسكري للسرايا في محافظة رفح جنوب القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال أنه بدأ عملية عسكرية ضد الجهاد الاسلامي، داعيا المستوطنين في غلاف غزة إلى التوجه للملاجئ.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 13 شهيدا بينهم ست نساء وأربعة أطفال من بين ثلاثة عشر شهيدا اضافة الى 20 جريحا.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، نددت فرنسا بإطلاق صواريخ بشكل عشوائي استهدفت الأراضي الإسرائيلية انطلاقا من قطاع غزة وجنوب لبنان.

وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فرنسوا ديلما: "في هذه الفترة من الأعياد الدينية، تدعو فرنسا جميع الأطراف الى أقصى قدر من ضبط النفس وتجنّب أي عمل من شأنه تأجيج تصاعد العنف".

القانون الدولي الإنساني القانون الدولي الخارجية الفرنسية

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