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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شقيقة محمد صلاح تخطف الأنظار بإطلالة عصرية.. شاهد

شقيقة محمد صلاح
شقيقة محمد صلاح

شاركت رباب شقيقة الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، متابعيها أحدث ظهور لها  عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت شقيقة محمد صلاح، الأنظار بإطلالة محتشمة، ظهرت من خلالها بملابس صيفية فضفاضة وحجاب تقليدي، واعتمدت مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها.

أكدت تقارير صحفية، أن محمد صلاح سيتواجد في مجموعة قادة فريق ليفربول، بدءًا من الموسم المقبل.

ويحمل جوردان هندرسون شارة قيادة فريق ليفربول، يليه الثنائي فيرجيل فان دايك وجيمس ميلنر.

وحسب صحيفة “ذا أثلتيك”، فإن صلاح سيدخل في مجموعة القادة الذي يمكنهم حمل شارة القيادة بالفريق، في الموسم المقبل، تحسبًا لرحيل جيمس ميلنر، الذي بات قريبًا من الانتقال لـ برايتون بنهاية عقده مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح أبدى التزامه تجاه النادي بشكل كبير، إضافة لكونه العنصر الأكثر مشاركة مع الفريق منذ قدومه، حيث شارك في مجموع 96 % من مباريات فريقه منذ انتقاله للفريق صيف عام 2017.

محمد صلاح هو خامس الهدافين التاريخيين لـ ليفربول بمختلف المسابقات، برصيد 186 هدفًا، بالتساوي مع ستيفن جيرارد.

 

IMG_٢٠٢٣٠٥٠٩_٠٩٢٤٠٣
IMG_٢٠٢٣٠٥٠٩_٠٩٢٤٠٣
شقيقة محمد صلاح رباب صلاح اطلالة محتشمة محمد صلاح

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