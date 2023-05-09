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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حقيقة احتفال الملك تشارلز بشكل فاضح بعد مراسم التتويج.. صور

حقيقة احتفال الملك
حقيقة احتفال الملك تشارلز بشكل فاضح بعد حفل تتويجه

كشفت صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ما كان يمكن أن يبدو عليه الملك تشارلز وعائلته المالكة بعد تتويجه.

أشارت التقارير أمس إلى أن الملك تشارلز كان "منهكًا" و"مبتذلًا" بعد عطلة نهاية الأسبوع الكبيرة التي أمضاها. 

شاهد الملايين حول العالم الملك تشارلز وهو يصبح العاهل الأربعين المتوج في وستمنستر أبي يوم السبت. 

حقيقة احتفال الملك تشارلز بشكل فاضح بعد حفل تتويجه 

تبع ذلك موكب إلى قصر باكنجهام وتناول العشاء هناك قبل حفل التتويج المرصع بالنجوم يوم الأحد.

وفي خدعة جديدة استخدمت وكالة التصميم الأسترالية Start Digital الذكاء الاصطناعي لإظهار ما قد تقوم به العائلة المالكة عند انتهاء الأحداث الرسمية.

حقيقة احتفال الملك تشارلز بشكل فاضح بعد حفل تتويجه 

فيما قال نيل ماسون لصحيفة مترو البريطانية، إنه توصل إلى الفكرة واستخدم تطبيق Midjourney لإنشاء صور خالية للملك تشارلز أثناء احتفاله بشكل خاص بالتتويج في حوالي ثلاث إلى أربع ساعات. 

قال: "الحفلة تبدو وكأنها ستكون ضحكة، أعتقد أنها بالتأكيد كانت ستكون أكثر متعة من الحفلة الفعلية، وأفضل من حفل التتويج الليلة الماضية أيضًا". 

حقيقة احتفال الملك تشارلز بشكل فاضح بعد حفل تتويجه 

فيما تداول محبو العائلة المالكة للصور عبر تطبيق تيك توك، وجاء في تعليق: "شعرت أن هذا حقيقي للغاية". 

فيما قال آخر: “هذه الصور مضحكة للغاية وستأصور أن هذا ما حدث في القصر بعد حفل التتويج”.

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