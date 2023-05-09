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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بنها للصناعات الإلكترونية تشارك في المعرض الدولي الخامسMIDDLE EAST LIGHTING EXPO 2023

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

قال المستشار الإعلامي والمتحدث السمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر  إن شركة بنها للصناعات الإلكترونية ستشارك على التوالي في المعرض الدولي الخامس لتكنولوجيا الليد و نظم الإضاءة الحديثة و المكونات الإلكترونية MIDDLE EAST LIGHTING EXPO  2023 ،  المقرر إقامته بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر و المقام خلال الفترة من 11-13/5/2023.


يذكر أن شركة بنها تأسست عام 1957، وبدأ إنتاج المنتجات المدنية بها عام 1962 استغلالاً لفائض الطاقة، وكان أول ما أنتجت التليفزيون الأبيض والأسود أنذاك ثم تطورت خطوط الإنتاج بتطور العلم والتكنولوجيا حتى أصبحت شركة بنها للصناعات الإلكترونية شركة عملاقة لتصنيع المنتجات الإلكترونية العسكرية والمدنية ومنها الشاشات - كاميرات المراقبة -التابلت – البوابات الإلكترونية وأجهزة التفتيش -ألواح الطاقة الشمسية – لمبات الليد بجودة عالمية.

شركة بنها بنها للصناعات الإلكترونية المعرض الدولي التسويق مركز القاهرة الدولي تصنيع المنتجات الإلكترونية

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