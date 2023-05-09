عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الدعاء بعد تكبيرة الإحرام.. أفضل استفتاح للصلاة

الصلاة
الصلاة

الدعاء بعد تكبيرة الإحرام ، كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا استفتح الصلاة يقول "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك".

 

أخطاء شائعة في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة .. احترس منها

دار الإفتاء: الإحرام للعمرة من مسجد التنعيم ولا يشترط من "أبيار علي"

 

دعاء بعد تكبيرة الإحرام


وعن دعاء بعد تكبيرة الإحرام ، قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن دعاء الاستفتاح سنة عند الأئمة الثلاثة خلافا للمالكية في المشهور حيث قالوا مستحب في النفل ومكروه في الفرض عند الأحناف وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك وقيل وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلما وما أنا من المشركين والجمع بينهما أولى .

وأضافت لجنة الفتوى: عند المالكية سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.

وعند الشافعية: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؛ لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين.

وعند الحنابلة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ويجوز أن يأتي بالنص الذي ذكره الشافعية.

 

حكم تكبيرة الإحرام


وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن تكبيرة الإحرام، تعتبر ركنا من أركان الصلاة، منوها أن كل التكبيرات داخل الصلاة سنة، إلا تكبيرة الإحرام فهي ركن، ثم يقرأ القرآن داخل الصلاة بهدوء وخشوع.

 

رفع الأيدي في الصلاة

 

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل رفع الأيدي في الصلاة يكون في كل ركعة أم في تكبيرة الإحرام فقط؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن رفع الأيدي في تكبيرة الإحرام، من الهيئات التي لا ينبغي أن تترك في هيئات الصلاة، وما عدا ذلك فكلها هيئات ليس عليها وزر ولا تبطل الصلاة.

 

نسيان تكبيرة الإحرام


وفي سياق متصل، أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن الصلاة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول وهو الأركان وهذه الأركان لا تجوز الصلاة إلا بها، فتكبيرة الإحرام من أركان الصلاة ولو دخل المسلم الصلاة بدون تكبيرة الإحرام لبطلت صلاته.

وتابع: وثاني ركن في الصلاة وهو الفاتحة، ثم الركوع ثم الرفع من الركوع، ثم السجود والقيام من السجود، ثم السجود الثاني والقيام من السجود الثاني للركعة أو التشهد، ثم التشهد والتسليم، وترتيب الصلاة بحيث يكون الركوع قبل السجود وليس العكس.

وأوضح، أنه لو نسي المصلي ركن من هذه الأركان فيجب عليه أن يأتي بالركن الناقص.

 

الدعاء بعد تكبيرة الإحرام دعاء بعد تكبيرة الإحرام حكم تكبيرة الإحرام نسيان تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

احنا في الوزارة|رسالة مفاجئة من شاومينج تكشف اسرار تسريب امتحانات الثانوية العامة

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

ترشيحاتنا

تفاصيل أول عملية جراحية في العالم لدماغ جنين داخل الرحم

380 ألف فدان.. الزراعة تكشف عن المحافظة الأكبر في محصول القمح

تصل للحبس والغرامة.. عقوبات رفع الأسعار واحتكارها في القانون

سامح شكري يلتقي الرئيس سلفا كير في مستهل زيارته لجنوب السودان

الانتقال إلى العاصمة الإدارية اقترب.. رسائل مدبولي من مقر الجمهورية الجديدة

بيان عاجل من موسكو بشأن قائمة الاغتيالات الأوكرانية للشخصيات الروسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحمام بالكبد والقوانص في الفرن

شبورة مائية وحركة رياح.. تفاصيل عاجلة من الأرصاد بشأن الطقس

صادم| بعد معاناته من الكحة.. اكتشاف عشرات الديدان في صدر رجل برازيلي

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ