وزيرة التعاون الدولي: بحلول 2027 ستحصل المرأة على جميع حقوقها

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية والمجلس القومي للمرأة، حرصتا على الاهتمام بالمحور الخاص بتمكين المرأة، وكان هناك حرص على التعاون مع الأمم المتحدة في هذا الإطار.

وقالت رانيا المشاط، خلال كلمتها، خلال كلمتها التي ألقتها، على هامش مؤتمر توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، أنه بحلول عام 2027 ستحصل النساء على جميع حقوقها، وفقا لدستور الأمم المتحدة.

نقل تجاربها إلى الدول النامية

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أنه ستقوم مصر بنقل تجاربها إلى الدول النامية والاقل نموا، في عدد من المجالات.