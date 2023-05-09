وكيل التموين: لا يوجد لدينا أي نقص في السلع

رد محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على سؤال بشأن هل تعاني الدولة من نقص في السلع التموينية.



وأضاف محمد سعدالله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"بقالنا كذا شهر والسلع متوفرة بكميات كبيرة جدا، ولا يوجد أي نقص أو مشكلة في أي سلع تموينية في مصر تماما".



وتابع محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية تضع هذا الملف في مقدمة اهتماماتها، لافتا إلى أن منافذ الوزارة على مستوى الجمهورية توفر السلع التموينية لكل المواطنين.



