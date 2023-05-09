الغزاوي: الأهلي يعتز باستضافة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.. ويتمنى التوفيق للفرق المشاركة

رحب محمد الغزاوي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات»، التي يستضيفها الأهلي، في كلمته خلال حفل افتتاح البطولة بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والحضور.

وأكد أن الأهلي يعتز باستضافة النسخة رقم 39 من البطولة، والتي تتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور 50 عامًا على تأسيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، مشيرًا إلى أن الأهلي يتمنى للجميع الاستمتاع بأجواء البطولة التي تقام في ضيافة النادي الأهلي قلب مصر النابض وموطن البطولات.

هذا ويشارك ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات» 21 فريقًا بواقع 10 فرق في منافسات الرجال و11 فريقًا في منافسات السيدات.

وكشف الاجتماع الفني للبطولة عن تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين في منافسات الرجال والسيدات.

المجموعة الأولى (رجال):

•الزمالك (مصر) – وداد سمارة (المغرب) - جي إس كي (الكونغو الديمقراطية) – فانز (الكاميرون) – ريد ستار (كوت ديفوار).

المجموعة الثانية (رجال):

•الأهلي (مصر) – سبورتنج (مصر) – رجاء أغادير (المغرب) – كيركوس (إثيوبيا).

المجموعة الأولى (سيدات):

•بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

المجموعة الثانية (سيدات):

•أول أغسطس (أنجولا) – هبيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).