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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد الطاهري: كاميرا القاهرة الإخبارية متواجدة في الخرطوم لنقل الأحداث بصورة كاملة

صدى البلد

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، كواليس وتفاصيل حوار قناة  القاهرة الإخبارية مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني أمس.

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وقال أحمد الطاهري في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" كل الشكر للفريق أول عبد الفتاح البرهان على استجابته لدعوتنا لإجراء الحوار التليفزيوني ".

وأضاف أحمد الطاهري "السودان تتمتع بخصوصية شديدة بالنسبة لمصر"، مؤكدا "نقدم عملا إعلاميا له أسس وقواعد".

وتابع أحمد الطاهري "مصر تهتم بسلامة ووحدة السودان بشكل كبير، وحرصنا على عدم الوقوع في فخ الفوضى المعلوماتية مع بداية اشتعال الأحداث في السودان".

وأكمل أحمد الطاهري "كاميرا قناة القاهرة الإخبارية متواجدة في الخرطوم لنقل الأحداث بصورة كاملة وعدم الاعتماد على عدسات وكالات أجنبية".

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