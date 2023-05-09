إصابة سيدة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال جنوب الخليل

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، النار على سيدة فلسطينية في مسافر يطا جنوب الخليل، دون التمكن من معرفة وضعها الصحي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد عمور، ، إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سيدة فلسطينية بالقرب من مستوطنة "لاسيفر" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، ومنعت المواطنين والطواقم الطبية من الوصول إليها.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15 شهيداً ، من بينهم 4 أطفال و 4 سيدات.

كما أفادت الوزارة بإصابة 22 مواطنا فلسطينيين بجراح مختلفة من بينهم 3 أطفال و 7 سيدات، مشيرة إلى أن عدد من الجرحى لا زالت حالتهم ما بين حرجة وخطيرة.

وقبل قليل، استشهد مواطنان فلسطينيا وأصيب آخران، مساء اليوم الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد وكالة "وفا" الفلسطينية نقلاً عن مستشفى ناصر في خان يونس بوصول جثماني شهيدين (أشلاء متفحمة) وإصابتين في قصف طائرة إسرائيلية بدون طيار مركبة شرق بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس.