بعثة الأهلي تصل مطار قرطاج لمواجهة الترجي بأبطال أفريقيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى مطار قرطاج، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف الساعة منذ إقلاع الطائرة من مطار القاهرة.

وتتوجه البعثة إلى فندق الإقامة بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالخروج من المطار.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء الجمعة المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي بمجموع لقاءي الذهاب والعودة، حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة، وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.