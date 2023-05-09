وزير الشباب والرياضة: المشروعات الخضراء والذكية تهدف إلى خلق حراك مجتمعي

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السفير هشام بدر، المنسق الوطني، رئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم، بحضور الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور مصطفي مجدي ومصطفي عز العرب معاوني الوزير، المهندس خالد محمد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتورة نيرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة ، ومنه الله يحيي مشرف العمليات بالمبادرة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعكس رؤية مصر لترسيخ الواقع الجديد الذي ترتبط فيه التنمية بالتحول الرقمي والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مراعاة الاعتبارات البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.



وأشار أشرف صبحي إلي عقد الوزارة لسلسلة من البرامج التعريفية التي تنظمها بمختلف المحافظات للتعريف بأضرار التغيرات المناخية وأثرها على البيئة، كذلك تبنى وزارة الشباب والرياضة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وقضية التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس.

وذكر الوزير أن الشباب هم القوى التى تعيش فى خضم التغير المناخى، وهم الأفراد الذين يعانون من التغيرات التي تحدث وبشكل أساسى، كونهم منخرطون في المجتمعات المدنية وكل الخبرات ولديهم كل المعرفة المطلوبة لكل يقومون باتخاذ القرارات الجيدة، حيث إن التغير المناخى لا يتطلب التعامل معه باستهانة، ويجب أن نتأكد أن صوت الشباب مسموع ومقدر وفى كل عمل مناخي ومفاوضات فإننا نقدر ونعرف كل رأى يكون حاضرا معنا.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الدولة باطلاقها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تهدف إلى خلق حالة من الحراك المجتمعي والتحفيزي فى إطار التوجه لتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة، مشيدًا بالتعاون القائم بين كافة الوزارات والمؤسسات المعنية الذي أدى لنجاح النسخة الأولى من هذه المبادرة، الذي تعد نموذجًا يحتذى به لمبادرات توطين العمل المناخي والتنموي.

ووجه الوزير بضرورة التنسيق والتعاون التكاملي مع مسئولي المبادرة مع الإدارات المعنية بالوزارة، للخروج بعمل متكامل من خلال مختلف الشباب والكيانات الشبابية ومديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب وكافة المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظات، واهمها أندية المناخ بمراكز الشباب.

من جانبه، ثمن السفير هشام بدر المشرف العام على المبادرة جهود وزارة الشباب والرياضة في حث الشباب المصري في كل المحافظات على التفكير في حلول لمخاطر تغير المناخ، مشيرًا إلى أنه أصبح لدى مصر لأول مرة قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية تضم أكثر من 6280 مشروعا علي مستوي محافظات مصر وتعتبر فرصة حقيقية لجذب الاستثمارات للمشروعات الخضراء.

وأوضح السفير أن من أهم أهداف المبادرة هو مشاركه قطاع الشباب بمشروعات تساعد علي معالجه والحد من ثاثير تغيرات المناخ باعتبارها مستقبل الوطن، مشيرًا إلي الدور الهام والحيوي الخاص بالشراكه مع وزارة الشباب والرياضه لما يتضمنه من مردود إيجابي فيما يخص مشاركه الشباب، وأن المبادرة أتت بثمارها من خلال توسع وانتشار المشروعات الفائزة بفئات المبادرة السته محلياً وعالمياً.

واستعرض المهندس خالد محمد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، وعضو لجنه التحكيم الوطنيه مزيد من التفاصيل عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

واستعرضت الدكتورة نيرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة حضور مدربين وزارة الشباب والرياضة، والبرنامج التعريفي التي ستقدمه المبادرة يوم الأحد القادم بمقر المعهد التخطيط القومي، لنشر مفهوم المبادرة بمديريات الشباب والرياضة علي مستوي المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنيه بالمبادرة.