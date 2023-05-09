طالبة ثانوية تعتدي على مدرسها بشكل مرعب في أمريكا | فيديو

دخل مدرس في المدرسة ثانوية في نوبة صراخ من الألم عندما تم رشه وجهه مرتين بمسحوق الفلفل من قبل طالبة مشاغبة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، وقع الحادث الدراماتيكي خلال الفصل في مدرسة أنطاكية الثانوية في تينيسي بالولايات المتحدة يوم الجمعة وتم مشاركته على موقع Reddit.

زعم أحد مستخدمي موقع التواصل Reddit أن الفتاة المراهقة كانت "تراسل الرسائل النصية وتبحث في Google عن إجابات عن عملها المدرسي" ، الأمر الذي انتهى بمصادرة هاتفها من قبل المعلم.

يُظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة المواجهة حيث وصلت الطالبة إلى مقدمة الفصل وحاولت إعادة هاتفها.

لتدخل بعدها في مشاجرة مع مدرسها وترش مسحوق الفلفل في عينه، وتواصل الاعتداء عليه في وسهد لا يصدق.

أصيب المشاهدون بالفزع من تصرف الطالبة وقالوا إنها يمكن أن تطرد مما فعلته بالمعلم.