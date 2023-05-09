المشدد 10 سنوات لـ 3 تجار مخدرات في رأس سدر

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشار بهاء سلامة خضر، والمستشار شريف إمام أحمد، والمستشار أحمد فاروق الشهبه، وأمانة سر محمد عبدالستار، ومينا وليم، بمعاقبة كلًا من إبراهيم صالح عيد، وأسامة صالح، وهاشم صالح، بالسجن المشدد 10سنوات لكل منهم، وغرامة 200 ألف جنيه، للإتجار بالمواد المخدرة.

وتعود وقائع القضية رقم (1956) لسنة 2022 جنايات رأس سدر، بورود معلومات لرئيس مباحث رأس سدر بقيام المتهمين ببيع المواد المخدرة على عملائهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لمراقبة المتهمين، وخلال القبض عليهم عثر بحوزتهم 40 طبق ملفوف بلاصق شفاف استرتش ، ويحتوي كل طبق على نبات عشبي "الهيروين المخدر"، وجوال كبير به نبات الحشيش.

وبمواجهتهم اعترف المتهم أسامة صالح بحيازة المواد المخدرة بالاشتراك مع الأخرين، ولفت إلى أن أخيه وهاشم صالح، قام بتشكيل عصابي لمزاولة النشاط الإجرامي تخصص إتجار في المواد المخدرة.

وأكد أن شقيقه الأكبر هو زعيم التشكيل، وأن دوره يقتصر فقط على التغليف وتجهيز تلك المواد المخدرة، وشقيقة والمتهم الثالث مهمتهم بيع المواد المخدرة.

وجرى إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات جنوب سيناء

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