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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لو عندك نزلة برد .. نصائح لتخفيف جفاف الأنف

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نصائح لتخفيف جفاف الأنف .

 

نصائح لتخفيف جفاف الأنف ما يلي :-

زيادة شرب السوائل: يساعد شرب المزيد من السوائل خاصةً خلال فصل الصيف عند ارتفاع درجة الحرارة، أو عند القيام بنشاط بدني على تخفيف قوام المخاط، ويُنصح بشرب الماء، والحد من الكافيين، أو مدرات البول الأخرى، كما يمكن إضافة الليمون إلى المياه أو تناول مياه الشرب المنكهة إذا كان الشخص لا يفضل شرب الماء.

·  استخدام جهاز الترطيب المنزلي: يُنصح بتشغيل جهاز الترطيب المنزلي أثناء النوم ووضعه بالقرب من السرير للحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية أثناء النوم، كما أنّ الهواء البارد يساعد على تقليل الالتهاب داخل الأنف أو الجيوب الأنفية.

·استنشاق البخار: يمكن أن يكون استنشاق البخار بديلاً للأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على جهاز الترطيب، ويمكن الاستفادة من البخار من خلال استنشاقه من الماء المغلي في وعاء، أو الاستحمام بالماء الساخن أو الساونا، ومن الجدير بالذكر أنّ فوائد استنشاق البخار تُعدّ مؤقتة المفعول، وغير دائمة.

· استخدام رذاذ الأنف المالح: تساعد بخاخات الأنف المالحة على ترطيب الممرات الأنفية، وتحسين تدفق المخاط وإزالة المهيجات، مثل: الغبار،والأوساخ، وحبوب اللقاح قبل أن تتاح لها فرصة للتسبب بالتهاب الأنف، وتتوافر بخاخات الأنف المالحة في الصيدليات دون الحاجة لوصفة طبية، كما يمكن تحضيرها في المنزل باستخدام الملح غير المدعم باليود الذي لا يحتوي على العوامل المضادة للتكتل أو المواد الحافظة لمنع تهيج الممرات الأنفية، وصودا الخبز، وكوب من الماء المقطر أو ماء الصنبور الذي تم غليه لمدة 3-5 دقائق، وزجاجة رذاذ صغيرة.

·ري الأنف: ويكون ريّ الأنف باستخدام المحلول الملحي الذي تم تحضيره سابقاً، من خلال الاستعانة بجهاز يُسمى وعاء نيتي ، ويعمل ريّ الأنف على إزالة المهيجات، وتطهير تجويف الأنف؛ بحيث يكون أكثر قدرة على امتصاص الأدوية الأخرى.

استنشاق البخار استخدام الملح الاستحمام بالماء الساخن المحلول الملحي الماء الساخن ترطيب المنزل تقليل الالتهاب

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