شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

حرص الفنان عمرو يوسف على الاحتفال بعيد ميلاده صديقه الفنان محمد ممدوح الـ42، عن طريق طرح فيديو نادر له مع تايسون، أثناء التدريب على أحد المشاهد.

شاهد الفيديو:

وكتب عمرو يوسف على الفيديو عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام: شاهد قبل الحذف تسريب ڤيديو لخناقة بين تايسون وعمرو ( ڤيديو من ٥ سنين ) كل سنة و انت طيب يا صاحبي ودايماً الممثل الكبير اللي مشرفنا.

يحتفل اليوم الفنان محمد ممدوح أو تايسون كما يلقبه أصدقاؤه المقربين، بعيد ميلاده الـ42، حيث أنه من مواليد 9 مايو عام 1981.

ولد محمد ممدوح بالكويت، حيث أن والده كان يعمل هناك فى الثمانينات من القرن الماضي، ثم عاد إلى القاهرة وتحديدا فى منطقة الحلمية القديمة وبدأ حياته منها.